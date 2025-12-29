Нова система оплати проїзду в Запоріжжі запрацювала у всіх видах громадського транспорту міста, включно з автобусами, тролейбусами та трамваями.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає використання цифрової транспортної картки «Січ Загальна», яку мешканці можуть оформити через застосунок EasyPay, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, картка коштує 60 гривень, а процес оформлення займає лише кілька хвилин. Після покупки вона миттєво з’являється у застосунку та готова до використання.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає, що розрахунок за квиток здійснюється через QR-код у салоні транспорту або за допомогою сканера у застосунку.

Кожен електронний квиток діє 75 хвилин від моменту покупки, що дозволяє зручно пересуватися містом навіть при кількох пересадках.

Крім того, користувачі можуть оцифрувати вже наявну фізичну картку, додавши її у застосунок і сплачуючи поїздки телефоном. Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає також просте поповнення балансу без комісії через застосунок, сайт EasyPay або понад 100 терміналів по місту.

У міській раді нагадали, що ще з 1 серпня жителі міста отримали можливість користуватися карткою «Січ Загальна» не лише для разових поїздок, а й для придбання місячних проїзних через безконтактні термінали у салонах.

Завдяки вказаним нововведенням пасажири можуть планувати свої маршрути ще зручніше, не турбуючись про готівку, очікування решти або черги для купівлі квитків. Тепер купити квиток у громадському траснпорті стало набагато швидше і для цього потрібно прикладати менше зусиль.

