Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає використання цифрової транспортної картки «Січ Загальна», яку мешканці можуть оформити через застосунок EasyPay, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, картка коштує 60 гривень, а процес оформлення займає лише кілька хвилин. Після покупки вона миттєво з’являється у застосунку та готова до використання.

Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає, що розрахунок за квиток здійснюється через QR-код у салоні транспорту або за допомогою сканера у застосунку.

Кожен електронний квиток діє 75 хвилин від моменту покупки, що дозволяє зручно пересуватися містом навіть при кількох пересадках.

транспорт, маршрутка, автобус

Крім того, користувачі можуть оцифрувати вже наявну фізичну картку, додавши її у застосунок і сплачуючи поїздки телефоном. Нова система оплати проїзду в Запоріжжі передбачає також просте поповнення балансу без комісії через застосунок, сайт EasyPay або понад 100 терміналів по місту.

У міській раді нагадали, що ще з 1 серпня жителі міста отримали можливість користуватися карткою «Січ Загальна» не лише для разових поїздок, а й для придбання місячних проїзних через безконтактні термінали у салонах.

Завдяки вказаним нововведенням пасажири можуть планувати свої маршрути ще зручніше, не турбуючись про готівку, очікування решти або черги для купівлі квитків. Тепер купити квиток у громадському траснпорті стало набагато швидше і для цього потрібно прикладати менше зусиль.

