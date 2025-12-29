Новая система оплаты проезда в Запорожье заработала во всех видах общественного транспорта города, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

Новая система оплаты проезда в Запорожье предусматривает использование цифровой транспортной карты «Січ Загальна», которую жители могут оформить через приложение EasyPay, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, карточка стоит 60 гривен, а процесс оформления занимает всего несколько минут. После покупки она мгновенно появляется в приложении и готова к использованию.

Новая система оплаты проезда в Запорожье предполагает, что расчет за билет производится через QR-код в салоне транспорта или с помощью сканера в приложении.

Каждый электронный билет действует 75 минут с момента покупки, что позволяет удобно передвигаться по городу даже при нескольких пересадках.

Кроме того, пользователи могут оцифровать уже имеющуюся физическую карту, добавив ее в приложение и оплачивая поездки по телефону. Новая система оплаты проезда в Запорожье предусматривает простое пополнение баланса без комиссии через приложение, сайт EasyPay или более 100 терминалов по городу.

В городском совете напомнили, что еще с 1 августа жители города получили возможность пользоваться картой «Січ Загальна» не только для разовых поездок, но и для приобретения месячных проездных через бесконтактные терминалы в салонах.

Благодаря указанным нововведениям пассажиры могут планировать свои маршруты еще удобнее, не беспокоясь о наличных, ожиданиях остальных или очереди для покупки билетов. Теперь купить билет в общественном транспорте стало гораздо быстрее и для этого нужно прилагать меньше усилий.

