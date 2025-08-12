Подорожание риса в Днепропетровской области отразилось как на средних значениях, так и на розничных ценах в разных торговых точках.

Подорожание риса в Днепропетровской области зафиксировано по информации портала Минфин и ценовых показателей торговых сетей, сообщает Politeka.

По состоянию на 11.08 2025 средняя стоимость длинного риса объемом 1 кг составляет 59,45 грн. В сети Auchan цена составляет 61,80, у Megamarket – 53,50, у Metro – 49,50, у Novus – 72,99.

За июль 2025 года средние значения были такими: Auchan – 69,92 грн, Metro – 49,50, Megamarket – 55,80, Novus – 88,21. Итоговый показатель по магазинам составил 65,86. По сравнению с 11.07 прирост составил 0,95.

Динамика среднесуточных цен показывает стабильность на уровне 58,50 гривен с 11 по 21.07. 22 июля стоимость поднялась до 62,62, а 24.07 – до 66,87, удерживаясь на этом уровне до 30 июля. 31 июля и с 1 по 6 августа средний показатель составил 64,77. 7 августа он снизился до 60,02 гривен, а с 9 августа зафиксировано 59,45, которое оставалось актуальным и 11 августа.

В магазинах сети Сильпо представлены другие виды продукции: рис Trapezaї Басмати натуральный , 500 г - 74,49 грн; рис World's rice Вьетнамский , 500 г - 70,49; рис «Премия»® Жасмин шлифованный длиннозернистый , 1 кг – 79,99. Следовательно, удорожание риса в Днепропетровской области отразилось как на средних значениях, так и на розничных ценах в разных торговых точках.

К слову, в Днепропетровской области можно получить продукты бесплатно.

Гуманитарная инициатива направлена на помощь пожилым людям и другим представителям уязвимых категорий, пострадавших в результате боевых действий. В рамках проекта предусмотрено предоставление сертификатов номиналом в 440 гривен. Полученные ваучеры можно использовать в магазинах АТБ для самостоятельного выбора продуктов питания.

