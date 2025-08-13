Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в разных населенных пунктах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, каждый вариант имеет собственные условия проживания, сообщает Politeka.

В Васильковке, Васильковском районе, сдаются две комнаты в частном доме. Жилье состоит из четырех комнат, кухни, санузла и передней. Есть газовое отопление, вода, газовая колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина, минимальный набор мебели.

Предпочтение отдается двум лицам старше 50 лет с опытом проживания в частном секторе. Поселение предполагает совместное пользование с пожилой женщиной, поддержание порядка в доме и на участке с садом и огородом. Оплата только за коммунальные услуги.

В Пятихатках, Пятихатский район, в деревенском доме с удобствами во дворе и дровяным отоплением готовы принять одного человека. Это может быть питомец интерната, сирота или пенсионер, ценящий тишину и рыбалку. Проживание бесплатное, предоставляется еда, одежда, моющие средства. От жильца ожидается помощь по хозяйству, порядочность и уравновешенный характер.

В Каменском, по улице Яворницкого, есть комната площадью 12 кв. м в трехкомнатной квартире на третьем этаже для женщины пенсионного возраста без серьезных проблем со здоровьем. Проживание бесплатно.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в разных населенных пунктах, предложения рассчитаны на тех, кто отвечает указанным условиям и готов поддерживать надлежащее состояние дома.

Чтобы получить больше информации, следует обратиться к авторам объявлений.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: выплаты будут предоставляться не всем, названы условия для получения

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области: как получить помощь

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи