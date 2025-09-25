Основною метою підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Дніпропетровській області називають спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Дніпропетровській області станеться через рішення НКРЕКП, яким затверджено зростання цін на розподіл електроенергії, пише Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зміни стали результатом детального перегляду тарифної структури та коригувань, здійснених після аналізу роботи енергетичних компаній за попередні роки. Основною метою підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Дніпропетровській області називають спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та створення умов для стабільної підготовки енергосистеми до нового опалювального сезону.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що підвищення тарифів є необхідним механізмом повернення коштів операторам системи розподілу за результатами попередніх перевірок. У регуляторних документах також зазначається, що нововведення охоплять 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, отримані у період із вересня по грудень 2025 року, спрямують на зменшення заборгованості перед оператором системи передачі, а також на фінансування заходів для надійного проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Як пояснив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, у першу чергу кошти буде використано для підтримки генерації електроенергії.

За оцінками експертів, для населення підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Дніпропетровській області матиме незначний вплив і суттєво не позначиться на щомісячних рахунках. Водночас бізнес-сектор відчує зміни більш гостро: зростання витрат підприємств може вплинути на цінову політику та стати додатковим фактором подорожчання товарів і послуг у регіоні.

