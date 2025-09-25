Основной целью повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области называют направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение задолженности.

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области произойдет из-за решения НКРЭКУ, которым утвержден рост цен на распределение электроэнергии, пишет Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Изменения стали результатом детального пересмотра тарифной структуры и корректировок после анализа работы энергетических компаний за предыдущие годы. Основной целью повышения тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области называют направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение задолженности НЭК «Укрэнерго» и создание условий для стабильной подготовки энергосистемы к новому отопительному сезону.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что повышение тарифов является необходимым механизмом возврата средств операторам системы распределения по результатам предварительных проверок. В регуляторных документах отмечается, что нововведения охватят 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные поступления, полученные в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены на уменьшение задолженности перед оператором системы передачи, а также на финансирование мер по надежному прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов. Как пояснил член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик, в первую очередь средства будут использованы для поддержки генерации электроэнергии.

По оценкам экспертов, для населения повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Днепропетровской области будет иметь незначительное влияние и существенно не отразится на ежемесячных счетах. В то же время, бизнес-сектор ощутит изменения более остро: рост расходов предприятий может повлиять на ценовую политику и стать дополнительным фактором подорожания товаров и услуг в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.