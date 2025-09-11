Залізничники звертають увагу пасажирів на ці зміни та новий графік руху поїздів з Харкова, закликавши завчасно планувати поїздки.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів з Харкова та змінює частину популярних маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця" на сторінці Фейсбук.

З технічних причин вводиться новий графік руху поїздів з Харкова. Зокрема у експресі № 823, який курсує за маршрутом Харків – Дніпро, відбудуться тимчасові зміни. Коригування торкнуться окремих дат, зокрема 26, 27 та 28 вересня.

У зазначені дні експрес вирушатиме о 09:33, як і передбачено чинним розкладом. До зупинки Павлоград I він рухатиметься без змін. Далі маршрут матиме особливості залежно від дати.

Так, 26 та 28 вересня він прибуватиме на станцію Павлоград I о 12:11 та вирушатиме звідти о 12:13. Після цього він прямуватиме без зупинок через зупинки Мінеральна, Орловщина, Самар-Дніпровський, Самарівка, Нижньодніпровськ-Вузол і Нижньодніпровськ. Прибуття до кінцевої станції Дніпро-Головний відбудеться о 13:34, тобто на 16 хвилин раніше, ніж за стандартним графіком, де передбачено час 13:50.

27 вересня маршрут виглядатиме дещо інакше. Поїзд прибуде до станції Павлоград I о 12:11, однак простоїть там довше – до 12:21. Далі він також прямуватиме без зупинок через ті самі станції, що й у попередні дні. Прибуття до станції Дніпро-Головний очікується о 13:54, що на 4 хвилини пізніше за звичайний розклад, де передбачено час 13:50.

Залізничники звертають увагу пасажирів на ці зміни та новий графік руху поїздів з Харкова, закликавши завчасно планувати поїздки, враховуючи новий порядок руху в означені дати.

