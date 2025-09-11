Железнодорожники обращают внимание пассажиров на эти изменения и новый график движения поездов из Харькова, призвав заранее планировать поездки.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов из Харькова и меняет часть популярных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця" на странице Фейсбук.

По техническим причинам вводится новый график движения поездов из Харькова. В частности, в экспрессе № 823, который курсирует по маршруту Харьков – Днепр, произойдут временные изменения. Корректировка коснутся отдельных дат, в том числе 26, 27 и 28 сентября.

В указанные дни экспресс будет отправляться в 09:33, как и предусмотрено действующим расписанием. До остановки Павлоград I он будет двигаться по-прежнему. Далее маршрут будет иметь особенности в зависимости от даты.

Так, 26 и 28 сентября он будет прибывать на станцию ​​Павлоград I в 12:11 и отправиться оттуда в 12:13. После этого он будет следовать без остановок из-за остановок Минеральная, Орловщина, Самар-Днепровский, Самаровка, Нижнеднепровск-Узел и Нижнеднепровск. Прибытие к конечной станции Днепр-Главный состоится в 13:34, то есть на 16 минут раньше, чем по стандартному графику, где предусмотрено время 13:50.

27 сентября маршрут будет выглядеть несколько иначе. Поезд прибудет на станцию ​​Павлоград I в 12:11, однако простоит там дольше – до 12:21. Далее он также будет следовать без остановок через те же станции, что и в предыдущие дни. Прибытие к станции Днепр-Главный ожидается в 13:54, что на 4 минуты позже обычного расписания, где предусмотрено время 13:50.

Железнодорожники обращают внимание пассажиров на эти изменения и новый график движения поездов из Харькова, призвав заранее планировать поездки, учитывая новый порядок движения в указанные даты.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.