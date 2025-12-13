Особлива увага у наданні гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі приділяється людям у сільській місцевості.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі надається у кількох важливих напрямках фінансовому та соціальному, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації "Карітас Спес".

Проєкт Emergency Appeal (EA) “Реагування на надзвичайні ситуації та наслідки бойових дій в Україні”, реалізований за підтримки членів Caritas Internationalis, спрямований на допомогу найвразливішим мешканцям українських регіонів, що постраждали від війни.

Гуманітарна допомога в Одесі надається внутрішньо переміщеним особам у перші 30 днів після евакуації, людям з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, постраждалим внаслідок обстрілів, родин загиблих, самотнім пенсіонервм, а також ті, чиє житло зазнало руйнувань і стало непридатним для проживання.

Основні напрямки діяльності проєкту

1. Грошова допомога MPCA Rapid

Багатоцільова фінансова підтримка надавалася внутрішньо переміщеним особам із зон примусової евакуації, людям, чиї домівки постраждали від обстрілів, постраждалим та родинам загиблих. Виплати призначалися на три місяці, щоб допомогти пережити перший критичний період та частково стабілізувати життя у нових умовах.

2. Грошова допомога для підготовки до зими (Winterization)

Підтримка на зимівлю надавалася домогосподарствам, які втратили джерела доходу, орендарям із низьким прибутком, родинам, що проживають в умовах бідності, а також тим, хто не отримував аналогічної допомоги минулого року. Пріоритет отримували домогосподарства із заборгованістю за комунальні послуги та люди, які не мають субсидій.

3. Спеціалізовані гігієнічні набори

Команда закупівельників Caritas-Spes розробила спеціальні гігієнічні набори для людей у лежачому стані. До комплекту входили всі необхідні індивідуальні засоби для забезпечення належного догляду та гігієни.

Період дії проєкту: 1.03.2025-28.02.2026

