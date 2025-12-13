Робота для пенсіонерів у Хмельницькій області охоплює різні галузі і дозволяє поєднувати фінансову стабільність із набуттям нових навичок.

Робота для пенсіонерів у Хмельницькій області стає більш доступною завдяки відкриттю вакансій у торгівлі, обслуговуванні та транспортній сфері, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Місцеві компанії пропонують комфортні умови праці, офіційне працевлаштування та можливість навчання прямо на робочому місці.

Дитячий розвиваючий центр шукає адміністратора. Обов’язки включають консультації та запис клієнтів, ведення каси та документації. Зарплата становить 18 000 грн, а графік — 5/2. Перевагою є підтримка керівництва та дружній колектив.

Магазин «Наше пиво» відкриває вакансії продавця-консультанта. Працівники беруть участь у підготовці магазину, викладці товару та обслуговуванні клієнтів. Оплачуване стажування триває п’ять днів, а зарплата — 22 000–25 000 грн. Графік роботи 4/2 з 11:00 до 22:00, передбачене офіційне працевлаштування.

Автопарк Gordi Auto шукає водіїв таксі для роботи з додатками Uklon і Bolt. Заробіток становить 35 000–50 000 грн залежно від виробітку, також передбачені бонуси до 6 000 грн і можливість щоденного заробітку. Автомобілі надаються компанією, ремонт та обслуговування оплачується окремо. Гнучкий графік дозволяє працювати індивідуально або позмінно.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Хмельницькій області охоплює різні галузі і дозволяє поєднувати фінансову стабільність із набуттям нових навичок. Зацікавлені можуть обрати вакансію за власними вміннями та графіком і розпочати роботу вже найближчим часом.

Багато роботодавців пропонують наставництво та підтримку, що допомагає швидко адаптуватися навіть тим, хто тільки починає свій професійний шлях.

