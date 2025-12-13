Работа для пенсионеров в Хмельницкой области охватывает разные отрасли и позволяет сочетать финансовую стабильность с обретением новых навыков.

Работа для пенсионеров в Хмельницкой области становится доступнее благодаря открытию вакансий в торговле, обслуживании и транспортной сфере, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают комфортные условия труда, официальное трудоустройство и возможность обучения прямо на рабочем месте.

Детский развивающий центр ищет администратора. Обязанности включают в себя консультации и запись клиентов, ведение кассы и документации. Зарплата составляет 18 000 грн, а график – 5/2. Преимуществом является поддержка руководства и коллектив.

Магазин "Наше пиво" открывает вакансии продавца-консультанта. Работники принимают участие в подготовке магазина, выкладке товара и обслуживании клиентов. Оплачиваемая стажировка длится пять дней, а зарплата – 22 000–25 000 грн. График работы 4/2 с 11:00 до 22:00, предусмотрено официальное трудоустройство.

Автопарк Gordi Auto ищет водителей такси для работы с приложениями Uklon и Bolt. Заработок составляет 35 000–50 000 грн в зависимости от выработки, предусмотрены бонусы до 6 000 грн и возможность ежедневного заработка. Автомобили предоставляются компанией, ремонт и обслуживание оплачивается отдельно. Гибкий график позволяет работать индивидуально или посменно.

Таким образом, Работа для пенсионеров в Хмельницкой области охватывает разные отрасли и позволяет сочетать финансовую стабильность с обретением новых навыков. Заинтересованные могут выбрать вакансию по собственным навыкам и графику и начать работу уже в ближайшее время.

Многие работодатели предлагают наставничество и поддержку, что помогает быстро адаптироваться даже тем, кто только начинает свой профессиональный путь.

