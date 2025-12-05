Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области официально стартует в начале 2026 года, сообщает местный исполком, сообщает Politeka.

Решение было принято после анализа затрат на электроэнергию и материалы, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение для населения.

Новые расчеты предусматривают 34,14 грн за подачу одного кубометра и 62,76 грн за отвод. Для сравнения, предварительные тарифы составляли 21,30 и 45,00 соответственно. Изменения ощутят большинство домохозяйств, особенно те, которые активно пользуются централизованной сетью.

Последний пересмотр тарифов для жителей проходил в августе 2023 года, а для учреждений – в апреле 2025-го. Городские власти подчеркивают, что новая система расчетов одинакова для всех категорий потребителей и направлена ​​на прозрачность начислений.

Представители общества подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области позволит избежать перебоев в водоснабжении, продолжить работу сетей и провести необходимые технические обновления. Специалисты советуют жителям заранее учесть новые цены при составлении семейного бюджета на 2026 год.

Подобные изменения происходят и в Ровенской области.

С 1 ноября 2025 года жители региона платят 35,57 грн. за подачу одного кубометра воды и 61,45 грн. за ее отвод. Стоимость услуг на сумму составляет 97,02 за кубометр. В документе отмечено, что после новогодних праздников тарифы повысятся.

С 1 января 2026 года стоимость водоснабжения вырастет до 36,42 за куб, а отвод — до 63,30, что дает 99,72 за кубометр. Кроме того, для потребителей установлена ​​ежемесячная абонентская плата в размере 24,07.

