График отключения света на 6 декабря в Днепропетровской области предусматривает временные перебои в нескольких населенных пунктах Царичанского общества, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайтах Царичанского общества и Перещепинского городского территориального общества.

Энергетики АО "ДТЭК Днепровские электросети" будут выполнять профилактические работы, направленные на повышение надежности сетей и предотвращение аварий.

В селе Юрьевка электроснабжение будет приостановлено с 08:00 до 14:00 на улице Центральной. В Прядовке отключение будет продолжаться с 12:00 до 18:00, охватывая улицы Медовую, Мечникова и Широкую.

Для жителей села Ненадовка и Юрьевка плановые работы запланированы с 14:00 до 20:00, а также в Перещепинской городской территориальной общине. Там свет не будет подаваться по улицам Гагарина, Запорожской, Тихой, Счастливой, Кайдакской, Межовой и Полевой в разные промежутки времени.

График отключения света на 6 декабря в Днепропетровской области позволяет заранее спланировать работу бытовых приборов и зарядку требуемой техники. Местным жителям советуют подготовить фонарики, павербанки и альтернативные источники освещения, а также по возможности завершить важные дела, требующие электроснабжения.

Чтобы подготовиться к отключению электроэнергии, предварительно зарядите телефоны, ноутбуки и павербанки. Проверьте наличие фонарей или свечей для освещения. Выключите из розеток бытовую технику, которая может пострадать от перепадов напряжения. По возможности завершите дела, требующие электроснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев может обратиться за помощью.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: что делать, если выплаты перестали поступать.