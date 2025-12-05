Повышение тарифов на воду в Ровенской области связано с увеличением затрат.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области и утвердил исполком Острожского городского совета. Новые цены начали действовать с 1 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

По информации «Водоканала», кубометр воды теперь стоит 35,57 грн, а услуга по отводу – 61,45. Итого это формирует 97,02 за использованный объем. С 1 января 2026 года цены увеличатся: подача повысится до 36,42, отвод — до 63,30, а общая сумма за кубометр составит 99,72. Кроме того, введена абонентская плата 24,07 грн в месяц.

В городском совете объяснили, что повышение тарифов на воду в Ровенской области связано с увеличением затрат на энергоресурсы, материалы и содержание сетей. Местные жители должны учесть эти изменения при планировании годовых расходов. Предприятие подчеркивает, что корректировка необходима для стабильного водоснабжения и обеспечения надлежащего качества услуг.

Параллельно регион сталкивается с ростом стоимости перевозок. В ряде маршрутов, в том числе в Здолбуновском и Шпановском направлениях, новые расценки действуют с 8 ноября. В Ровенском районе изменения коснулись Тучина, Забороли, Александрии, Любомирки и Каменной Горы.

Перевозчики объясняют такую ​​ситуацию удорожанием связанным с топливом, техосмотрами, страховыми полисами и оплатой автостанционных сервисов. В то же время из-за уменьшения количества пассажиров примерно на половину возросла нагрузка на расходы предприятий, что также повлияло на конечную цену поездок. Значительное влияние оказало и сокращение

