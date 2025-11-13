Подорожчання проїзду в Рівненській області відбувається на різних напрямках, передає Politeka.

Про це повідомив заступник начальника управління інфраструктури Рівненської ОДА Віталій Харковець.

За його словами, перевізники почали подавати розрахунки ще у квітні. Новий тариф становить 2,25 грн за пасажирокілометр, замість попередніх 1,9, що означає збільшення на 19%. Це вплинуло на кінцеву вартість квитків: на ближніх маршрутах ціна зросла приблизно на 5 гривень, а на далеких поїздках понад 150 км — до 50 гривень.

На деяких напрямках, зокрема Здолбунівському та Шпанівському, нові ціни почали діяти з 8 листопада. Для Рівненського району — Тучин, Забороль, Олександрія, Любомирка, Кам’яна Гора — тариф підвищили з сьогоднішнього дня.

Віталій Харковець уточнив, що протягом найближчих одного-двох місяців подорожчання торкнеться всіх маршрутів області. Планується зміна тарифів на напрямки Сарни та інші, проте точна дата ще уточнюється.

Основними факторами підвищення вартості проїзду стали зростання витрат на автостанційні послуги, військовий збір, пальне та мастильні матеріали, страхові поліси, техогляд та стоянку. Значний вплив мало й скорочення пасажиропотоку — він зменшився приблизно на 50%.

«Наприклад, у липні на 52 маршрути оголошували конкурси, але не надійшло жодної заявки. Багато маршрутів залишаються відкритими, але перевізники не подають документи через збитковість», — зазначив посадовець.

Подорожчання проїзду в Рівненській області покликане стабілізувати роботу транспортної мережі та забезпечити належний рівень обслуговування пасажирів.

