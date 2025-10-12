Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні оцінки, однак міська адміністрація наголошує, що таке рішення є обгрунтованим.

Подорожчання проїзду у Рівному відбулося з 1 жовтня.

Згідно з оновленими тарифами, поїздка у маршрутках і автобусах коштує 18 гривень, а у тролейбусах — 12 або 14 гривень залежно від способу оплати. Для школярів і студентів визначено пільгову ставку — 7 гривень.

Водій маршруту №64 Василь зазначив, що пасажири поставилися до зміни ціни спокійно. Попри невелике зменшення кількості поїздок, конфліктних ситуацій не зафіксовано. За його словами, попередній тариф становив 12 гривень, дитячий — 9. Люди, пояснив він, розуміють, що пальне та запчастини подорожчали, тому оновлення вартості було очікуваним.

Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради Василь Сливка наголосив, що підвищення є вимушеним кроком, підтвердженим офіційними розрахунками перевізників. За його словами, у сусідніх містах — Тернополі, Луцьку, Житомирі — тарифи вже змінювалися кілька разів з 2022 року.

Кондукторка тролейбуса Марія підкреслила, що більшість мешканців прийняли зміни без заперечень. Пасажири оплачують поїздки, пільговики користуються картками, а процес оплати поступово стабілізується.

Деякі рівняни вважають вартість зависокою. Ангеліна зауважила, що здорожчання значне, а підвищення можна було проводити поступово. Інший мешканець, Борис, зазначив, що необхідно оновити транспорт, забезпечити комфорт і дотримання графіків.

Василь Сливка звернув увагу, що нестача водіїв впливає на регулярність руху. Раніше на кожен автобус працювали двоє, нині це не завжди можливо. Подорожчання проїзду у Рівному викликало різні оцінки, однак міська адміністрація наголошує — рішення економічно обґрунтоване й спрямоване на стабільну роботу транспорту.

