Новий графік поїздів у Дніпропетровській області стосується кількох рейсів, повідомляє Politeka.
Як інформують в пресслужбі приміських перевезень "Укрзалізниці" у Telegram та на сайті Південно-Західної залізниці, зміни торкнуться приміського №7008/7007, який курсує з Краматорська.
Електричка прямує лише до Дніпра, а не до Кам’янського, як раніше. Пасажирам радять уважно ознайомитися з оновленим розкладом, щоб спланувати поїздки і не спізнитися на рейс.
Новий графік поїздів у Дніпропетровській області передбачає, що №7008/7007 вирушає з Краматорська о 13:00 та прибуває до Дніпра о 18:25. Маршрут охоплює три регіони і включає 25 зупинок між початковою і кінцевою станцією.
На Донеччині він робить зупинки на станціях Шпичкине, Ясногірка, Слов’янськ, Шидловська, Бантишеве. У Харківській - маршрут проходить через Гусарівку, Барвінкове, Язикове, Гаврилівку, Дубове, Близнюки, Лозову та Самійлівку.
У Дніпропетровській області електричка зупинятиметься на 12 станціях. Серед них Варварівка, Ароматна, Павлоград-1, Орлівщина, зупинка 156 км, Самар-Дніпровський, Кулебівка, Підгороднє, Самарівка, зупинка 195 км, Нижньодніпровськ-Вузол та Нижньодніпровськ.
Пасажири, які планують поїздку, повинні враховувати новий графік поїздів та обов’язково перевіряти час відправлення і прибуття.
Крім цього, з 1 вересня зміниться маршрут №7204 Кам'янське – Дніпро. Тепер він курсуватиме замість Кам'янське – Синельникове-1, що дозволить краще узгодити розклад із іншими приміськими електропоїздами. Також №7012 скасовується.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.