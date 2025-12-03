Нова система оплати за проїзд у Львівській області запроваджує сучасні цифрові методи розрахунку для мешканців Дрогобича та навколишніх громад, повідомляє Politeka.

Від 10 жовтня 2025 року пасажири можуть оплачувати поїздки за допомогою QR-кодів у салонах автобусів через мобільний застосунок EasyPay. Після сканування коду користувач обирає потрібний тариф і підтверджує оплату. Придбані квитки автоматично валідуються, що пришвидшує посадку та робить поїздки більш комфортними.

Система підтримує декілька способів оплати: окрім QR-коду, пасажири можуть використовувати банківські картки або "Картку Дрогобичанина". Завдяки оновленим тарифам, власники картки сплачують 15 гривень за поїздку, при використанні банківської картки — 18 гривень, а готівкою — 20 гривень. Така диференціація стимулює безготівковий розрахунок і зменшує черги під час посадки.

"Картку Дрогобичанина" можна придбати у мережі магазинів «Сім 23». На момент запуску сервісу її оформили вже понад 427 мешканців, і ця кількість постійно зростає. Фахівці відзначають, що картка не лише економить гроші, але й спрощує пересування містом, роблячи його більш зручним для жителів і туристів.

Щоб скористатися QR-кодом, пасажиру слід встановити EasyPay на смартфон, вибрати місто Дрогобич і активувати сканер для зчитування коду у транспорті. Після цього залишається обрати кількість квитків і завершити оплату — вони одразу стають дійсними.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області зменшує використання готівки, скорочує черги під час посадки і підвищує ефективність перевезень. Окрім цього, цифровий контроль дозволяє владі краще моніторити пасажиропотік і оптимізувати маршрути.

Фахівці підкреслюють, що впровадження таких технологій відкриває нові можливості для розвитку громадського транспорту. Поступове розширення системи на інші міста регіону планується протягом наступного року, що має забезпечити більш зручні та безпечні поїздки для всіх мешканців Львівської області.

Місцевим жителям радять заздалегідь ознайомитися з функціями застосунку та обирати найзручніший спосіб оплати. Це дозволить уникнути затримок у пікові години та скористатися всіма перевагами нової цифрової системи.

