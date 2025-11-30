Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на обеспечение тепла, стабильности и понижения зимней нагрузки на семейные бюджеты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает многосекторальную поддержку различных социальных групп, о чем информирует Politeka.

Программа охватывает Синельниковский и Никопольский районы и ориентирована на жителей, принадлежащих к уязвимым категориям.

Получателями могут стать люди с инвалидностью, травмами, тяжелыми или хроническими заболеваниями. В список входят граждане от шестидесяти лет, беременные, матери младенцев, а также одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Поддержка предусмотрена и для многодетных семей, где растет трое или более детей до восемнадцати.

В Синельниковском районе запланировано обеспечение жителей Славянского общества топливными брикетами. Такое решение позволит домохозяйствам, использующим твердое топливо, стабильно пройти зимний сезон.

В Никопольском районе семьи из сел Заря и Пригородное получат гранты на оплату коммунальных услуг. Для Покровского предусмотрены поставки брикетов, чтобы местные жители могли подготовиться к холодам и снизить расходы на отопление.

Представители организаторов отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на обеспечение тепла, стабильности и снижения зимней нагрузки на семейные бюджеты. Участников призывают следить за новостями и заранее готовить документы.

Подробные условия и разъяснения по оформлению доступны на официальной странице «Каритас Донецк в Днепре».

Кроме того, в Днепропетровской области у людей есть возможность получить бесплатные продукты.

