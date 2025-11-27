Допомога у вигляді безкоштовного продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області дозволяє людям відчути стабільність і впевненість, навіть у складних обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати завдяки роботі соціальної столової у місті Нікополь, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Нікопольського благодійного фонду «Нове життя».

У Нікопольському благодійному фонді «Нове життя», функціонує безоплатна столова, де кожен охочий може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області. Заклад працює щоденно, забезпечуючи відвідувачів повноцінними обідами у комфортних умовах. Головна мета проєкту — підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, не має постійного доходу або потребує тимчасової допомоги.

У столовій готують гарячі страви — супи, каші, гарніри, чай, а також прості домашні обіди, які дають змогу людям відновити сили. Робота організована так, щоб щодня обслуговувати значну кількість людей, серед яких є пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини та люди, які втратили роботу.

Діяльність їдальні підтримується за рахунок благодійної допомоги міжнародних партнерів та донорів. Зокрема, важливу роль у цьому відіграє організація Mennonite Central Committee (MCC), яка забезпечує ресурсну підтримку та сприяє стабільному функціонуванню проєкту. Завдяки цьому фонд має змогу регулярно закуповувати продукти, підтримувати матеріально-технічну базу та забезпечувати належні санітарні умови для приготування їжі.

У фонді зазначають, що подібні ініціативи є важливим елементом соціальної підтримки громади, особливо в умовах економічних труднощів та воєнного часу. Допомога у вигляді безкоштовного харчування дозволяє людям відчути стабільність і впевненість, навіть у складних обставинах.

