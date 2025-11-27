ДТЕК попередив про додаткові локальні графіки відключення світла в Одеській області на пʼятницю, 28 листопада 2025 року.

У пʼятницю, 28 листопада 2025 року, енергетики проводитимуть в Одеській області профілактичні роботи та застосують спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 28 листопада в Одеській області торкнуться Фонтанської сільської територіальної громади. Там із 8:00 до 20:00 без електроенерї частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Фонтанка (вул. Абрикосова, Весела, Вишнева, Віденська, Вінницька, Грушевського, Дачна 1, 2, 3, 4, 5, 6, Демчука, Демʼянчука, Єдності, Закарпатська, Ізмаїльська, Каштанова, Київська, Корнійчука, Котляревського, Храмова, Лиманна, Львівська, Нова, Одеська, Польова, Рибацька, Садова, Філатова, Центральна, пров. Скакуна, Сковороди, просп. Нестеренка);

Вапнярка (Садова, Володимира Івасюка, Лугова 2 і 3).

Крім того, графіки відключення світла 28 листопада також діятимуть на території Окнянської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. З 8:00 до 19:00 обмеження діятимуть у селищі Окни для будинків по вулиці Європейська та селі Одаї по вул. Лесі Українки.

Також ДТЕК попереджає про планове знеструмлення в пʼятницю на території села Климентове Куяльницької громади. Там обмеження так само діятимуть із 8 до 19 години.

