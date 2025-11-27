Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна лише за дотримання всіх встановлених правил та умов.

У Київській області пенсіонери з окремих категорій громадян можуть отримати державну грошову допомогу для харчування, повідомляє Politeka.

Виплата передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і надається як компенсація за харчування для певних груп населення.

На отримання допомоги можуть претендувати громадяни, які зазнали наслідків Чорнобильської аварії або інших ядерних інцидентів. Зокрема, це учасники ліквідації аварій на ЧАЕС та інших ядерних об’єктах 1 та 2 категорії, а також особи, які зазнали впливу радіації та мають офіційний статус потерпілих категорії 1 чи 2.

Оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України, через портал «Дія» або за допомогою уповноважених представників місцевих рад і центрів надання адміністративних послуг. Для цього слід подати заяву з копією посвідчення учасника ліквідації аварії чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи та копію довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків або дані з паспорта.

Рішення про надання компенсації ухвалюється протягом десяти днів після отримання всіх документів. Виплати можуть відмовити, якщо документи неповні, заявник змінив місце реєстрації або втратив статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС чи категорію потерпілого від Чорнобильської катастрофи.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна лише за дотримання всіх встановлених правил та умов.

