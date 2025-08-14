Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне у містах і селах з необхідними умовами та базовими зручностями.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про доступні варіанти розміщення оприлюднено на ресурсі «Допомагай».

У селі Лобачів, Володарський район, надають будинок з двома кімнатами, кухнею, газовою плитою, газовим і дров’яним опаленням. Оснащення включає холодильник і пральну машину. Проживання безкоштовне за умови допомоги по господарству та приготування їжі для 85-річного батька власників, який мешкає поруч. Локація знаходиться біля лісу та озера. Для поїздок можна використовувати автомобіль батька. Приймають людей без шкідливих звичок. Місце — одне.

У Клавдієво-Тарасовому, Бородянський район, пропонують кімнату в приватному будинку з окремим входом для одного чоловіка. Житло за 40 км від столиці, поряд є електрички та маршрутки. Обладнання: холодильник, плита, мікрохвильова піч, електрочайник, телевізор, супутникове телебачення, інтернет, меблі, посуд і постіль. Туалет на вулиці, пічне опалення, гаряча вода, душ і пральна машина в окремому приміщенні. Є місце для авто. Поблизу супермаркет, магазини, ліс і озеро. Потрібна допомога господарям.

У Києві, на вулиці Печенізькій, доступна кімната у двокімнатній квартирі для жінки. Господиня пересувається з ходунками, очікує підтримки, приготування їжі та прибирання. Надають житло, комунальні послуги та продукти. Район центральний, можливе довготривале проживання.

