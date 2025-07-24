Новий графік руху поїздів з Києва ввели через посилений попит та призначила ще один зручний залізничний маршрут.

Новий графік руху поїздів з Києва введно через підвищений попит на поїздки у літній період, коли багато українців їдуть у відпустки, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні компанії-перевізника "Укрзалізниці".

Новий графік руху поїздів з Києва ввели через посилений попит влітку. «Укрзалізниця» призначає ще один зручний залізничний маршрут — поїзд №702/701 сполученням Київ — Чернігів, який вирушатиме у рейс 27 липня, а також 1, 2 та 3 серпня. Це чудова можливість швидко, комфортно й без пересадок дістатися до Черінгова.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином: зі столиці поїзд вирушатиме о дев’ятій годині одинадцять хвилин ранку та прибуватиме до Чернігова об одинадцятій тридцять чотири.

У зворотному напрямку — з Чернігова до Києва — виїзд о тринадцятій п’ятдесят, прибуття до столиці о шістнадцятій п’ятнадцять.

На своєму шляху поїзд зупинятиметься на таких станціях: Видубичі, Дарниця, Ніжин, а також на зупинці імені Бориса Олійника в селищі міського типу Куликівка.

До складу поїзда входять сучасні вагони, обладнані кондиціонерами, із сидячими місцями першого та другого класу. Для комфорту варто звернути увагу на розташування місць: непарні місця — біля вікна, парні — біля проходу.

Придбати квитки можна просто й швидко:

через офіційний застосунок «Укрзалізниці»;

на сайті booking.uz.gov.ua;

або безпосередньо в залізничних касах.

Не варто зволікати. Попит на маршрут високий, тому в компанії-перевізнику "Укрзалізниці" радять завчасно спланувати подорож і подбати про квитки.

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