Новый график движения поездов из Киева ввели из-за усиленного спроса и назначила еще один удобный железнодорожный маршрут.

Новый график движения поездов из Киева введен из-за повышенного спроса на поездки в летний период, когда многие украинцы уезжают в отпуска, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении компании-перевозчика "Укрзализныци".

Новый график движения поездов из Киева ввели из-за усиленного спроса летом. «Укрзализныця» назначает еще один удобный железнодорожный маршрут — поезд №702/701 сообщением Киев — Чернигов, который отправляется в рейс 27 июля , а также 1, 2 и 3 августа . Это отличная возможность быстро, комфортно и без пересадок добраться до Черингова.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом: из столицы экспресс будет отправляться в девять часов одиннадцать минут утра и прибывать в Чернигов в одиннадцать тридцать четыре.

В обратном направлении — из Чернигова в украинскую столицу — выезд в тринадцать пятьдесят, прибытие в столицу в шестнадцать пятнадцать.

На своем пути экспресс будет останавливаться на следующих станциях: Выдубичи, Дарница, Нежин, а также на остановке имени Бориса Олейника в поселке городского типа Куликовка.

В состав экспресса входят современные вагоны, оборудованные кондиционерами с сидячими местами первого и второго класса. Для комфорта стоит обратить внимание на расположение мест: нечетные места – у окна, парные – у прохода.

Приобрести билеты можно просто и быстро:

через официальное приложение «Укрзализныци»;

на сайте booking.uz.gov.ua;

или непосредственно в железнодорожных кассах.

Не стоит медлить. Спрос на маршрут высок, поэтому в компании-перевозчике "Укрзализныци" советуют заранее спланировать путешествие и позаботиться о билетах.

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