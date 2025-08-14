Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в городах и селах с необходимыми условиями и базовыми удобствами.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Информация о доступных вариантах размещения обнародована на ресурсе «Допомагай».

В селе Лобачев, Володарский район, дают дом с двумя комнатами, кухней, газовой плитой, газовым и дровяным отоплением. Оснащение включает холодильник и стиральную машину. Проживание бесплатно при помощи по хозяйству и приготовления пищи для 85-летнего родителя владельцев, который проживает рядом. Локация находится у леса и озера. Для поездок можно использовать автомобиль отца. Принимают людей без вредных привычек. Место – одно.

В Клавдиево-Тарасово, Бородянский район, предлагают комнату в частном доме с отдельным входом для одного мужчины. Жилье в 40 км от столицы, рядом есть электрички и маршрутки. Оборудование: холодильник, плита, микроволновка, электрочайник, телевизор, спутниковое телевидение, интернет, мебель, посуда и постельные принадлежности. Туалет на улице, печное отопление, горячая вода, душ и стиральная машина в отдельном помещении. Есть место для авто. Вблизи супермаркет, магазины, лес и озеро. Нужна помощь хозяевам.

В Киеве, на Печенежской улице, доступна комната в двухкомнатной квартире для женщины. Хозяйка передвигается с ходунками, ожидает поддержки, приготовления пищи и уборки. Предоставляют жилье, коммунальные услуги и продукты. Район центральный, возможно длительное проживание.

