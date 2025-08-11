Призначено ще два додаткові експреси, а також введено новий графік руху поїздів з Києва для пасажирів.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" оголосила про зміни та запровадження нового графіку руху поїздів з Києва, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Зокрема, призначено ще два додаткові експреси, що дозволить пасажирам щодня отримувати 1028 додаткових місць у обидва напрямки. Також введено новий графік руху поїздів з Києва.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:

З 19 серпня почне курсувати новий денний експрес під номером 751/752 Київ — Івано-Франківськ. Він сформований із сидячих вагонів-трансформерів першого та другого класу.

Він курсуватиме щоденно, окрім середи. Розклад руху такий: відправлення зі столиці о 08:27, зупинка у Львові з 15:01 до 15:20, а прибуття до Івано-Франківська заплановане на 17:20.

У зворотному напрямку, №752/751 відправлятиметься о 09:30, зупинятиметься у Львові з 11:30 до 11:50 та прибуватиме о 18:38.

Водночас звертаємо увагу, що з 25 серпня по 4 вересня час прибуття зміниться на 18:04.

Особливо корисною стане можливість зручних пересадок в Івано-Франківську для тих, хто планує подорожі в гори. Для мандрівників, які прямують до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні чи Рахова, відкривається додаткова опція дістатися до пункту призначення навіть у випадку відсутності місць на прямі експреси.

Зокрема, з нічного експреса №149/150 можна здійснити пересадку на приміський поїзд №6404/6403, що курсує за маршрутом Івано-Франківськ — Яремче, а далі скористатися поїздом №6441 Коломия — Ділове. Також з денного поїзда №751/752 доступна пересадка на приміський дизель-поїзд №6402/6401, що курсує між Івано-Франківськом і Ворохтою.

