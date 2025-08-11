Назначены еще два дополнительных экспресса, а также введен новый график движения поездов из Киева для пассажиров.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" объявила об изменениях и введении нового графика движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В частности, назначены еще два дополнительных экспресса, что позволит пассажирам ежедневно получать 1028 дополнительных мест в оба направления. Также введен новый график движения поездов из Киева.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

С 19 августа начнет курсировать новый дневной экспресс под номером 751/752 Киев – Ивано-Франковск. Он сформирован из сидячих вагонов-трансформеров первого и второго класса.

Он будет курсировать ежедневно, кроме среды. Расписание движения такое: отправление из столицы в 08:27, остановка во Львове с 15:01 до 15:20, а прибытие в Ивано-Франковск запланировано на 17:20.

В обратном направлении №752/751 будет отправляться в 09:30, останавливаться во Львове с 11:30 до 11:50 и прибывать в 18:38.

В то же время обращаем внимание, что с 25 августа по 4 сентября время прибытия изменится к 18:04.

Особенно полезна возможность удобных пересадок в Ивано-Франковске для тех, кто планирует путешествия в горы. Для путешественников, направляющихся в Яремчу, Татарово, Ворохту, Ясину или Рахов, открывается дополнительная опция добраться до пункта назначения даже в случае отсутствия мест на прямые экспрессы.

В частности, из ночного экспресса №149/150 можно осуществить пересадку на пригородный состав №6404/6403, курсирующий по маршруту Ивано-Франковск — Яремче, а затем воспользоваться поездом №6441 Коломыя — Деловое. Также с дневного поезда №751/752 доступна пересадка на пригородный дизель №6402/6401, курсирующая между Ивано-Франковском и Ворохтой.

