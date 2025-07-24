Подорожчання проїзду в Київській області відчули мешканці Обухова, Українки, Долини та інших населених пунктів, повідомляє Politeka.

Про нові розцінки повідомили самі перевізники, а також підтвердила Асоціація автоперевізників.

Подорожчання проїзду в Київській області стосується маршрутів, які обслуговує підприємство ТОВ Обухівтранс. З 6 лютого ціна квитка на напрямку Українка-Київ і Обухів-Київ зросла до 70 гривень.

Перевізник пояснює це зростанням витрат на пальне, ремонт, страхування і зарплати водіям. Йдеться про ті самі чинники, які тиснуть сьогодні на весь транспортний сектор по країні.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося й міжміського маршруту Долина-Київ. Квиток у цьому напрямку тепер коштує 115 гривень в один бік. А щоб доїхати з Долини до Обухова, доведеться викласти 45 грн.

Перевізники називають це вимушеним кроком. За їхніми словами, навіть такі тарифи не компенсують повністю реальні витрати, а лише трохи їх покривають.

Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників регіону, зазначив, що ціни востаннє переглядали ще у 2022 році. З того часу відбулося стрімке зростання буквально на все.

Комерційне страхування транспорту подорожчало втричі, пальне теж стало коштувати більше. За його словами, краще було б поступово збільшувати вартість, наприклад на 10 гривень на рік. Проте ситуація на ринку змусила ухвалити більш різке рішення.

Окремо Павленко згадав і про маршрут з Броварів до столиці. Розцінки там не змінювалися довгий час і раніше даний рейс виживав лише завдяки великій кількості пасажирів.

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