В Киевской области произошло подорожание проезда на ряде пригородных маршрутов, так что рассказываем подробнее.

Подорожание проезда в Киевской области ощутили жители Обухова, Украинки, Долины и других населенных пунктов, сообщает Politeka.

О новых расценках сообщили сами перевозчики, а также подтвердила Ассоциация автоперевозчиков.

Подорожание проезда в Киевской области касается маршрутов, обслуживаемых предприятием ООО Обуховтранс. С 6 февраля цена билета по направлению Украинка-Киев и Обухов-Киев выросла до 70 гривен.

Перевозчик объясняет это ростом расходов на горючее, ремонт, страхование и зарплаты водителям. Речь идет о тех же факторах, которые давят сегодня на весь транспортный сектор по стране.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось и междугороднего маршрута Долина-Киев. Билет в этом направлении теперь стоит 115 гривен в одну сторону. А чтобы доехать из Долины до Обухова, придется выложить 45 грн.

Перевозчики называют это вынужденным шагом. По их словам даже такие тарифы не компенсируют полностью реальные расходы, а лишь немного их покрывают.

Алексей Павленко, глава Ассоциации перевозчиков региона, отметил, что цены в последний раз пересматривались еще в 2022 году. С тех пор произошел стремительный рост практически на все.

Коммерческое страхование транспорта подорожало втрое, горючее тоже стало стоить больше. По его словам, лучше было бы постепенно увеличивать стоимость, например, на 10 гривен в год. Однако ситуация на рынке вынудила принять более резкое решение.

Отдельно Павленко упомянул и о маршруте из Броваров в столицу. Расценки там не менялись долгое время и раньше данный рейс выживал только из-за большого количества пассажиров.

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