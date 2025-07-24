У Запоріжжі поступово впроваджують нову систему оплати проїзду, тож розповідаємо про це детальніше.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі уже проходить тестування і невдовзі стане доступною для всіх мешканців міста, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, це не просто технічне оновлення, а важливий крок у бік сучасного й зручного сервісу для пасажирів.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі працює на основі спеціальної муніципальної картки, яку назвали “Січ”. Її почали тестувати ще чотири місяці тому і спочатку вона була доступна лише окремим категоріям пасажирів.

Йдеться про студентів і пільговиків. За цей час у місті видали 377 “Січ Студентська” і 98 “Січ Пільгова”. Обидві категорії вже користуються цим інструментом в міському транспорті, розраховуючись ним за поїздки без звичного паперового квитка.

Це рішення дозволило місту автоматизувати процес розрахунку й ефективніше відслідковувати пасажиропотік. Раніше подібні цифри були доволі умовними, тепер же є реальна картина навантаження на маршрути, що дозволяє краще планувати рух.

Та головне ще попереду. Наступним кроком у впровадженні нової системи оплати проїзду в Запоріжжі буде “Січ Загальна”. Вона буде доступна кожному мешканцю. Її переваги очевидні.

По-перше, це зручно. Картку можна поповнювати й розраховуватися в транспорті без готівки. По-друге, вона універсальна. Люди зможуть придбати як разові поїздки, так і повноцінні місячні абонементи.

Щоб зробити процес доступнішим, на базі підприємства “Запоріжелектротранс” встановлять термінали, де можна буде отримати такі картки автоматично. Тобто без черг і довгого очікування. Окрім того, “Січ” можна поповнити в додатку EasyPay.

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