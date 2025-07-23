Місцеві мешканці скаржаться на подорожчання проїзду на Закарпатті, тож розбираємось у темі.

Подорожчання проїзду на Закарпатті передбачає, що в Мукачеві зросла вартість квитка на один із популярних автобусних маршрутів, повідомляє Politeka.

Рішення про це ухвалили на засіданні міськвиконкому. Воно набуло чинності наприкінці травня.

Подорожчання проїзду на Закарпатті стосується маршруту №32, який з’єднує Мукачево із селом Нове Давидково. Як повідомили в Управлінні міського господарства Мукачівської міської ради, новий тариф становить 23 гривні за одну поїздку.

Зміни почали діяти з 28 травня 2025 року. Для місцевих жителів це означає збільшення витрат на щоденні поїздки, адже ще донедавна цей маршрут коштував 18 гривень.

Рішення про подорожчання проїзду на Закарпатті ухвалили після звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106». У міськраді зазначили, що підвищення тарифу є економічно обґрунтованим. Його погодили на підставі аналізу витрат підприємства і висновків профільної комісії.

Чиновники також наголошують, що всі зміни відбуваються в межах чинного законодавства і з дотриманням державної регуляторної політики у сфері транспорту.

Зі зростанням розцінок на пальне, технічне обслуговування та комплектуючі, підняття вартості квитка було питанням часу. Перевізники наголошують, що без оновлення тарифів їм складно підтримувати якість обслуговування і утримувати автопарк у належному стані.

І хоча пасажирам такі нововведення не в радість, самі перевізники вважають його вимушеним кроком. Тож звичайним українцям залишається тільки пристосовуватись до складної економічної ситуації в країні, де вартість всього постійно йде вгору.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати