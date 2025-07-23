Местные жители жалуются на подорожание проезда в Закарпатье, поэтому разбираемся в теме.

Подорожание проезда на Закарпатье предполагает, что в Мукачево выросла стоимость билета на один из популярных автобусных маршрутов, сообщает Politeka.

Решение об этом было принято на заседании горисполкома. Оно вступило в силу в конце мая.

Подорожание проезда в Закарпатье касается маршрута №32, который соединяет Мукачево с селом Новое Давыдково. Как сообщили в Управлении городского хозяйства Мукачевского городского совета, новый тариф составляет 23 гривны за одну поездку.

Изменения вступили в силу с 28 мая 2025 года. Для местных жителей это означает увеличение расходов на ежедневные поездки, ведь еще недавно этот маршрут стоил 18 гривен.

Решение о подорожании проезда в Закарпатье было принято после обращения перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12 106». В горсовете отметили, что повышение тарифа экономически обоснованным. Его согласовали на основании анализа издержек предприятия и выводов профильной комиссии.

Чиновники также отмечают, что все изменения происходят в рамках действующего законодательства и соблюдения государственной регуляторной политики в сфере транспорта.

С ростом расценок на горючее, техническое обслуживание и комплектующие, повышение стоимости билета было вопросом времени. Перевозчики отмечают, что без обновления тарифов им сложно поддерживать качество обслуживания и удерживать автопарк в надлежащем состоянии.

И хотя пассажирам такие нововведения не в радость, сами перевозчики считают его вынужденным шагом. Поэтому обычным украинцам остается только приспосабливаться к сложной экономической ситуации в стране, где стоимость всего идет вверх.

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