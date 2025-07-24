В Запорожье постепенно внедряют новую систему оплаты проезда, так что рассказываем об этом подробнее.

Новая система оплаты проезда в Запорожье уже проходит тестирование и вскоре станет доступна всем жителям города, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, это не просто техническое обновление, а немаловажный шаг в сторону современного и удобного сервиса для пассажиров.

Новая система оплаты проезда в Запорожье работает на основе специальной муниципальной карты, которую назвали "Січ". Ее начали тестировать еще четыре месяца назад и сначала она была доступна только отдельным категориям пассажиров.

Речь идет о студентах и льготниках. За это время в городе издали 377 "Січ Студентська" и 98 "Січ Пільгова". Обе категории пользуются этим инструментом в городском транспорте, рассчитываясь им за поездки без привычного бумажного билета.

Это решение позволило городу автоматизировать процесс расчета и более эффективно отслеживать пассажиропоток. Ранее подобные цифры были достаточно условными, теперь же есть реальная картина нагрузки на маршруты, позволяющая лучше планировать движение.

Но главное еще впереди. Следующим шагом во внедрении новой системы оплаты проезда в Запорожье будет "Січ Загальна". Она будет доступна каждому жителю. Ее преимущества очевидны.

Во-первых, это удобно. Карточку можно пополнять и рассчитываться в транспорте без наличных денег. Во-вторых, она универсальна. Люди смогут приобрести как разовые поездки, так и полноценные лунные абонементы.

Чтобы сделать процесс более доступным, на базе предприятия "Запорожэлектротранс" установят терминалы, где можно будет получить такие карты автоматически. То есть без очередей и долгого ожидания. Кроме того, "Січ" можно пополнить в приложении EasyPay.

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