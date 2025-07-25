Новый график движения транспорта в Киеве будет введен на несколько дней, изменения охватят популярные маршруты в столице, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА.

В ночной период с 25 по 27 июля, с 22:00 до 00:00, введут новый график движения транспорта в Киеве и произойдут изменения маршрутов троллейбусов №3, №40 и, при необходимости, автобусного рейса №69. Причиной изменений стало ограничение движения транспорта на Соломенской площади.

Как будут курсировать троллейбусы в период нового графика движения транспорта в Киеве:

№ 3 будет осуществлять передвижение от станции метро «Дворец спорта» до Митрополита Василия Липковского по привычному расписанию. Далее транспорт следует по Сичеславской. В обратном направлении рейс будет проходить через Георгия Кирпы, Сичеславскую, далее по Ивану Огиенко, проспекту Воздушных Сил до Севастопольской площади.

№ 40 будет начинать поездку от Кадетский Гай до Соломенской площади по привычному направлению. Затем передвижение продолжится по проспекту Воздушных Сил, Ивана Огиенко, Георгия Кирпы (в обратном направлении – по Сичеславской), Митрополита Василия Липковского, дальше транспорт пройдет Гетмана Павла Скоропадского, Жилянской (в обратном направлении – Саксаганского), Шота Руставели и дальше до станции метро. Это направление дублирует передвижение троллейбусов №9-К.

№69 также может изменить маршрут в случае полного перекрытия Соломенской площади. В таком случае он будет двигаться от Литвиненко-Вольгемут до Соломенской площади по своему привычному маршруту, – через проспект Воздушных Сил, Ивана Огиенко, Георгия Кирпы (в обратном направлении – по улице Сичеславской), Митрополита Василия Липковского и по обычному маршруту до станции метро «Дворец спорта».

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» просит прощения за временные неудобства и призывает пассажиров заблаговременно планировать свои поездки в период перемен.

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