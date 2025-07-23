Мешканці вже відчули підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області відбулося у травні та зачепило мешканців кількох населених пунктів, про що повідомляє Politeka.

Зокрема, про це йдеться на сайті Фастівської міської ради.

Оновлення цін стосувалося насамперед багатоповерхівок, які не мають власного об’єднання співвласників або не обрали форму управління.

Так, у Фастові з 1 травня 2025 року для таких будинків замість попереднього обслуговуючого ЖЕКу було призначено нового управителя — комунальне підприємство «Фастівська керуюча компанія», створене на базі рішення міської ради. Саме ця структура отримала повноваження щодо надання відповідних житлово-комунальних послуг.

Окрім того, підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області відбулося також у Вишневому, що входить до Бучанського району. Місцеве КП «Управління міським господарством» оновило розцінки для будинків без ОСББ — мешканці тепер сплачуватимуть 18,30 грн за кожен квадратний метр житлової площі замість попередніх 12,67 грн. Це збільшення становить майже 45%. Відповідне рішення було опубліковане на сайті Вишневої міської ради.

Крім зазначених змін, жителі багатоквартирних будинків по всій країні вже у травні отримали нову окрему платіжку за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Ця оплата варіюється в межах 100–1000 гривень, залежно від кількості зареєстрованих мешканців та частоти перевірок, які можуть проводитися раз на три або п’ять років. До переліку робіт входять інспекції вентилів, труб і приладів, що, відповідно, збільшує підсумкову суму у квитанціях.

Отже, українці вже відчули підвищення тарифів на комунальні послуги у Київській області.

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