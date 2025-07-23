Жители уже ощутили повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области произошло в мае и коснулось жителей нескольких населенных пунктов, о чем сообщает Politeka.

В частности, об этом идет речь на сайте Фастовского городского совета.

Обновление цен касалось прежде всего многоэтажек, не имеющих собственного объединения совладельцев или не избравших форму управления.

Так, в Фастове с 1 мая 2025 года для таких домов вместо предыдущего обслуживающего ЖЭКа был назначен новый управляющий — коммунальное предприятие «Фастовская управляющая компания», созданное на базе решения городского совета. Именно эта структура получила полномочия по предоставлению соответствующих жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области произошло также в Вишневом , что входит в Бучанский район. Местное КП «Управление городским хозяйством» обновило расценки для домов без ОСМД – жители теперь будут платить 18,30 грн за каждый квадратный метр жилой площади вместо предыдущих 12,67 грн. Это увеличение составляет около 45%. Соответствующее решение опубликовано на сайте Вишневого городского совета.

Помимо указанных изменений жители многоквартирных домов по всей стране уже в мае получили новую отдельную платежку за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Эта оплата варьируется в пределах 100–1000 гривен в зависимости от количества зарегистрированных жителей и частоты проверок, которые могут проводиться раз в три или пять лет. В перечень работ входят инспекции вентилей, труб и приборов, что соответственно увеличивает итоговую сумму в квитанциях.

Итак, украинцы уже ощутили повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области.

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