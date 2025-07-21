Графік відключення світла в Київській області з 22 по 24 липня оприлюднило ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», повідомляє Politeka.

Підприємство інформує про планові технічні роботи, які триватимуть у межах кількох громад і передбачають тимчасове знеструмлення окремих населених пунктів.

Так, 22 липня з 08:00 до 20:00 енергопостачання буде обмежено в селі Гатне. Світло відключать на таких вулицях: Березнева, Жулянська, Каштанова, Комарова, Парковий провулок, Покровська, Музейна, Прикордонна, Садова, Озерна, Доброго Дуба, Мічуріна, Козацька, В. Швеця, Симоненка, Щасливий пров., Яблунева, Нова, Невизначена.

У той же день аналогічні заходи очікують мешканців Крюківщини. Знеструмлення заплановано на: Благовісну, Дмитрівську, Оксамитову, Ділову, Казкову, Різдвяну, а також вулицю Невизначену.

Окрім цього, графік відключення світла в Київській області з 22 по 24 липня передбачає профілактику і в Бучанській громаді. 24 липня, з 09:00 до 20:00, електроенергії не буде в Бучі на таких локаціях: вул. Шевченка, Вокзальна, Енергетиків, Нове Шосе, Яснополянська, Чорних Запорожців. У Ворзелі – з 08:00 до 18:00 – без електропостачання залишаться: Курортна, Ворзельська, Стражеска, Лісова, Яблунська, Березова, Городецького.

Мета робіт — профілактика електромереж для запобігання можливим збоям у майбутньому, зокрема в осінньо-зимовий період. Мешканців закликають своєчасно підготуватися до незручностей. Зокрема, варто зарядити необхідну техніку та враховувати зміни під час планування щоденних справ.