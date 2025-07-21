График отключения света в Киевской области с 22 по 24 июля обнародовал ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», сообщает Politeka.

Предприятие информирует о плановых технических работах, которые продлятся в пределах нескольких общин и предусматривают временное обесточивание отдельных населенных пунктов.

Так, 22 июля с 08:00 до 20:00 энергоснабжение будет ограничено в селе Гатное. Свет отключат на следующих улицах: Мартовская, Жулянская, Каштановая, Комарова, Парковый переулок, Покровская, Музейная, Пограничная, Садовая, Озерная, Доброго Дуба, Мичурина, Казацкая, В. Швеца, Симоненко, Счастливый пер., Яблоневая, Новая, Неопределенная.

В этот же день аналогичные мероприятия ожидают жителей Крюковщины. Обесточение запланировано на: Благовестную, Дмитровскую, Бархатную, Деловую, Сказочную, Рождественскую, а также улицу Неопределенную.

Кроме того, график отключения света в Киевской области с 22 по 24 июля предусматривает профилактику и в Бучанской общине. 24 июля с 09:00 до 20:00 электроэнергии не будет в Буче на таких локациях: ул. Шевченко, Вокзальная, Энергетиков, Новое Шоссе, Яснополянская, Черных Запорожцев. В Ворзеле – с 08:00 до 18:00 – без электроснабжения останутся: Курортная, Ворзельская, Стражеско, Лесная, Яблунская, Березова, Городецкого.

Цель работ — профилактика электросетей для предотвращения возможных сбоев в будущем, в частности, в осенне-зимний период. Жителей призывают своевременно подготовиться к неудобствам. В частности, следует зарядить необходимую технику и учитывать изменения при планировании ежедневных дел.