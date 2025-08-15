Дефіцит продуктів у Київській області безпосередньо позначається на доступності традиційного для українців фрукта.

Дефіцит продуктів у Київській області вже впливає на фруктовий ринок, зокрема через значне підвищення вартості яблук, повідомляє Politeka.

Середня ціна цього фрукта нині становить 85,20 гривень за кілограм, що утричі перевищує торішній показник, інформує «Hromadske» з посиланням на аграрних спеціалістів.

Представник EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначає, що українська продукція майже зникла з прилавків, поступившись місцем імпортованим плодам, переважно з Польщі. Торік у червні середня вартість складала 28,11 гривень за кілограм, нині ж спостерігається різке зростання.

Експерт Іван Томич пояснює ситуацію старінням садів і скороченням площ під нові насадження, що зменшило обсяги виробництва. При цьому банани стали своєрідним ціновим орієнтиром для яблук. Зараз цей фрукт коштує 74,15 гривень за кілограм, тоді як минулого року показник становив 64,03 гривень.

Нині ринок заповнений переважно польськими яблуками, які витіснили місцеві. Фахівці попереджають: якщо тенденція збережеться, яблука ризикують стати преміальним товаром, недоступним для значної частини покупців.

Отже дефіцит продуктів у Київській області безпосередньо позначається на доступності традиційного для українців фрукта та ціновій ситуації на внутрішньому ринку.

До слова, про нестачу також повідомляли в Харківській області.

Розцінки на огірки піднялися до 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж попереднього тижня. Причиною подорожчання стало зменшення пропозиції через масові зачистки в теплицях, а також негативний вплив погодних умов. Попри підвищення, показники залишаються на 16% нижчими порівняно з аналогічним періодом минулого року.

