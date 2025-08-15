Дефицит продуктов в Киевской области уже влияет на фруктовый рынок, в частности, из-за значительного повышения стоимости яблок, сообщает Politeka.
Средняя цена этого фрукта сейчас составляет 85,20 гривен за килограмм, что в три раза превышает прошлогодний показатель, сообщает «Hromadske» со ссылкой на аграрных специалистов.
Представитель EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отмечает, что украинская продукция почти исчезла с прилавков, уступив место импортированным плодам, преимущественно из Польши. В июне прошлого года средняя стоимость составляла 28,11 гривен за килограмм, сейчас же наблюдается резкий рост.
Эксперт Иван Томич объясняет ситуацию старением садов и сокращением площадей под новые насаждения, что уменьшило объемы производства. При этом бананы стали своеобразным ценовым ориентиром для яблок. Сейчас этот фрукт стоит 74,15 гривен за килограмм, в то время как в прошлом году показатель составил 64,03 гривен.
В настоящее время рынок заполнен преимущественно вытеснившими местные польскими яблоками. Специалисты предупреждают: если тенденция сохранится, яблоки рискуют стать премиальным товаром, недоступным для большого числа покупателей.
Следовательно, дефицит продуктов в Киевской области непосредственно сказывается на доступности традиционного для украинцев фрукта и ценовой ситуации на внутреннем рынке.
Кстати, о нехватке также сообщали в Харьковской области.
Расценки на огурцы поднялись до 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. Причиной удорожания стало уменьшение предложения из-за массовых зачисток в теплицах, а также негативное влияние погодных условий. Несмотря на повышение, показатели остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
