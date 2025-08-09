Дефіцит продуктів у Харківській області вже вплинув на стабільність ринку.

Дефіцит продуктів у Харківській області спричинив чергове зростання вартості овочів на ринку, повідомляє Politeka.

Ціни на огірки піднялися до 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж попереднього тижня. Причиною подорожчання стало зменшення пропозиції через масові зачистки в теплицях, а також негативний вплив погодних умов. Попри підвищення, показники залишаються на 16% нижчими порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фахівці повідомляють, що скорочення постачання з локальних господарств обумовлено підготовкою до другої сівозміни. У більшості тепличних комбінатів тривають завершальні вибірки продукції. Це стало причиною зниження темпів збирання овочів у регіоні.

Також фіксується зменшення обсягів реалізації із літніх теплиць. Через кліматичні труднощі загальний обсяг поставок продовжує скорочуватися. Поточна вартість огірків коливається в межах 30–50 грн за кг, що еквівалентно $0,72–1,20 за кілограм.

Аналітики EastFruit зауважують, що дефіцит продуктів у Харківській області вже вплинув на стабільність ринку. Подальше зростання вартості може стати критичним для роздрібного збуту. Нагадаємо, останнє підвищення фіксується після нетривалого періоду зниження.

До слова, на Харківщині також можна отримати продукти безкоштовно.

З ініціативи ASB Ukraine надається екстрена допомога мешканцям прифронтових населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Програма реалізується за фінансування Aktion Deutschland Hilft у партнерстві з Eleos-Ukraine. Його мета — забезпечення базових потреб громадян, які перебувають у складних обставинах.

Джерело: УНН

