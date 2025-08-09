Дефицит продуктов в Харьковской области уже повлиял на стабильность рынка.

Дефицит продуктов в Харьковской области вызвал очередной рост стоимости овощей на рынке, сообщает Politeka.

Цены на огурцы поднялись до 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. Причиной удорожания стало уменьшение предложения из-за массовых зачисток в теплицах, а также негативное влияние погодных условий. Несмотря на повышение, показатели остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты сообщают, что сокращение поставок из локальных хозяйств обусловлено подготовкой ко второму севообороту. В большинстве тепличных комбинатов продолжаются завершающие выборки продукции. Это стало причиной снижения темпов уборки овощей в регионе.

Также фиксируется уменьшение объемов реализации из летних теплиц. Из-за климатических трудностей общий объем поставок продолжает сокращаться. Текущая стоимость огурцов колеблется в пределах 30–50 грн/кг, что эквивалентно $0,72–1,20 за килограмм.

Аналитики EastFruit отмечают, что дефицит продуктов в Харьковской области уже отразился на стабильности рынка. Дальнейший рост стоимости может стать критическим для розничного сбыта. Напомним, последнее повышение фиксируется после непродолжительного периода понижения.

К слову, в Харьковской области также можно получить продукты бесплатно.

По инициативе ASB Ukraine оказывается экстренная помощь жителям прифронтовых населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий. Программа реализуется посредством финансирования Aktion Deutschland Hilft в партнерстве с Eleos-Ukraine. Его цель – обеспечение базовых потребностей граждан, находящихся в сложных обстоятельствах.

