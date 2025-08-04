Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області передаються з урахуванням поточних потреб кожної сім’ї.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області стали частиною гуманітарної підтримки, яку реалізує організація ASB Ukraine у межах поточного проєкту допомоги, повідомляє Eleos-Ukraine, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сторінці організації у Фейсбук.

З ініціативи ASB Ukraine надається екстрена допомога мешканцям прифронтових населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Програма реалізується за фінансування Aktion Deutschland Hilft у партнерстві з Eleos-Ukraine. Його мета — забезпечення базових потреб громадян, які перебувають у складних обставинах.

У Харківській області допомогу отримують жителі Дергачівської, Богодухівської громад, а також міста Харків. Місцевим мешканцям передають продуктові й гігієнічні набори. Передача наборів супроводжується зворотним зв’язком від отримувачів, які щиро дякують за підтримку. Цей проєкт особливо важливий для людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Крім Харківщини, допомога надходить і на Донеччину. Там вона зосереджена у Добропільській, Дружківській та Лиманській громадах. Проте саме у Харківській області проєкт охоплює значну кількість внутрішньо переміщених осіб, яким критично необхідна така форма підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області передаються з урахуванням поточних потреб кожної сім’ї. Дізнатися більше про програму та умови її реалізації можна за телефоном гарячої лінії партнера.

До слова, на Харківщині також можна отримати гроші.

Проєкт орієнтується на підтримку громадян із прифронтових територій, які не отримували допомоги від інших структур протягом останніх трьох місяців.

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