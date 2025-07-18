Стартувала реєстрація на грошову допомогу у Харківській області для жителів, які нещодавно постраждали від бойових дій, повідомляє Politeka.

Підтримка надається у межах проєкту Emergency Appeal 2025.

Проєкт орієнтується на підтримку громадян із прифронтових територій, які не отримували допомоги від інших структур протягом останніх трьох місяців.

Претендувати на фінансову підтримку можуть мешканці, котрі втратили майно або зазнали поранень не більш як 30 днів тому, а також евакуйовані — як за наказом, так і добровільно — протягом останнього місяця. Заявки, пов’язані з подіями, що сталися раніше, не розглядаються.

Охоплені райони:

Харківський : Дергачівська, Малоданилівська, Липецька, Циркунівська громади

Куп’янський : Великобурлуцька, Куп’янська, Дворічанська, Кіндрашівська, Курилівська, Петропавлівська, Шевченківська, Вільхуватська

Чугуївський : Вовчанська, Малинівська, Чугуївська, Печенізька, Новопокровська, Старосалтівська, Чкалівська

Ізюмський : Ізюмська, Першотравнева, Борівська, Гороховатська, Підвисочанська, Підлиманська, Піско-Радьківська

Богодухівський: Золочівська селищна рада

Кожен учасник може отримати 10800 гривень — по 3600 щомісяця протягом трьох місяців. Допомога доступна максимум для чотирьох членів одного домогосподарства.

Щоб подати заявку, необхідно підготувати документи: паспорт (або ID, посвідку), ІПН, банківські реквізити (IBAN), довідку ВПО (якщо евакуйовано нещодавно), а також підтвердження вразливого статусу — щонайменше два документи. Можна використовувати цифрові версії з «Дія».

Організатори закликають не подавати неправдиву інформацію, адже усі дані проходять перевірку. Програма грошової допомоги у Харківській області має на меті підтримати тих, хто наразі залишився без захисту й засобів до існування.