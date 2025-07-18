У Харкові зараз відкрито кілька цікавих вакансій для переселенців, які були змушені втікати від війни та почуваються нестабільно в новому місті.

Вакансії для переселенців у Харкові включають роботу водієм, консультанткою-приймальницею замовлень і сортувальницею на виробництві, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на платформах OLX та Jooble, вакансії для переселенців у Харкові відкриті в різних сферах, але особливий попит зараз мають водії категорії С.

На роботу запрошує підприємство, яке працює з рефрижератором та п’ятитонним вантажним транспортом. Робота по місту і області, іноді бувають виїзди за межі, але без нічних рейсів і ночівель у машині. Спати будете вдома. Зарплата в межах від 20000 до 30000 гривень.

Ще одна позиція - консультантка-приймальниця замовлень у сфері хімчистки. Тут шукають комунікабельну, охайну та ввічливу людину. Досвід вітається, особливо якщо ви вже мали справу з одягом або тканинами, але він не є обов'язковим.

Вашими основними завданнями будуть прийом і видача речей, оформлення замовлень та розрахунок із клієнтами. Вакансії для переселенців у Харкові на подібних посадах передбачають не лише навчання, а й офіційне працевлаштування. Графік можна обрати: два через два або п’ять через два. Зарплата становить 18000.

Ще одна робоча пропозиція, яка заслуговує на увагу - сортувальник на виробництво натуральної ковбасної оболонки. Обов’язки досить прості: сортувати продукцію за діаметром. Заробітна плата від 29000 до 30000.

Офіційне оформлення, навчання на місці, затримок із виплатами немає. Навіть якщо ви без досвіду, це не буде проблемою. Графік стандартний, з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00, плюс дві суботи на місяць.

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