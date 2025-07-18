В Харькове сейчас открыто несколько интересных вакансий для переселенцев, которые были вынуждены бежать от войны и чувствуют себя нестабильно в новом городе.

Вакансии для переселенцев в Харькове включают работу водителем, консультантом-приемницей заказов и сортировщицей на производстве, сообщает Politeka.

Как показывают объявления на платформах OLX и Jooble , вакансии для переселенцев в Харькове открыты в разных сферах, но особый спрос сейчас водители категории С.

На работу приглашает предприятие, работающее с рефрижератором и пятитонным грузовым транспортом. Работа по городу и области, иногда бывают выезды за пределы, но без ночных рейсов и ночевок в машине. Спать будете дома. Зарплата в пределах от 20 000 до 30 000 гривен.

Еще одна позиция – консультантка-приемщица заказов в сфере химчистки. Здесь ищут коммуникабельного, аккуратного и вежливого человека. Опыт приветствуется, особенно если вы уже имели дело с одеждой или тканями, но он не является обязательным.

Вашими основными задачами будут прием и выдача вещей, оформление заказов и расчет с клиентами. Вакансии для переселенцев в Харькове на подобных должностях предусматривают не только обучение, но и трудоустройство. График можно выбрать: два через два или пять через два. Зарплата составляет 18 000. Зарплата от 29000 до 30000.

Еще одно рабочее предложение, которое заслуживает внимания – сортировщик на производство натуральной колбасной оболочки. Обязанности достаточно просты: сортировать продукцию по диаметру.

Официальное оформление, обучение на месте, задержек с выплатами нет. Даже если вы без опыта, это не станет проблемой. График стандартный, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 плюс две субботы в месяц.

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