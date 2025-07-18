Стартовала регистрация на денежную помощь в Харьковской области для жителей, недавно пострадавших от боевых действий, сообщает Politeka.
Поддержка предоставляется в рамках проекта Emergency Appeal 2025 года.
Проект ориентируется на поддержку граждан с прифронтовых территорий, не получавших помощи от других структур в течение последних трех месяцев.
Претендовать на финансовую поддержку могут жители, потерявшие имущество или раненые не более 30 дней назад, а также эвакуированные — как по приказу, так и добровольно — в течение последнего месяца. Заявки, связанные с произошедшими событиями, не рассматриваются.
Охваченные районы:
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Харьковский : Дергачевское, Малоданиловское, Липецкое, Циркуновское общества
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Купянский : Великобурлукская, Купянская, Дворичанская, Кондрашовская, Куриловская, Петропавловская, Шевченковская, Ольховатская
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Чугуевский : Волчанская, Малиновская, Чугуевская, Печенежская, Новопокровская, Старосалтовская, Чкаловская
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Изюмский : Изюмская, Первомайская, Боровская, Гороховатская, Подвысочанская, Подлиманская, Песко-Радьковская
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Богодуховский : Золочевский поссовет
Каждый участник может получить 10800 гривен - по 3600 ежемесячно в течение трех месяцев. Помощь доступна максимум для четырех членов одного домохозяйства.
Чтобы подать заявку, необходимо подготовить документы: паспорт (или ID, вид), ИНН, банковские реквизиты (IBAN), справку ВПЛ (если недавно эвакуированы), а также подтверждение уязвимого статуса — по меньшей мере два документа. Можно использовать цифровые версии «Действие».
Организаторы призывают не представлять ложную информацию, ведь все данные проходят проверку. Программа денежной помощи в Харьковской области имеет целью поддержать тех, кто остался без защиты и средств к существованию.
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