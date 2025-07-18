Стартовала регистрация на денежную помощь в Харьковской области для жителей, недавно пострадавших от боевых действий, сообщает Politeka.

Поддержка предоставляется в рамках проекта Emergency Appeal 2025 года.

Проект ориентируется на поддержку граждан с прифронтовых территорий, не получавших помощи от других структур в течение последних трех месяцев.

Претендовать на финансовую поддержку могут жители, потерявшие имущество или раненые не более 30 дней назад, а также эвакуированные — как по приказу, так и добровольно — в течение последнего месяца. Заявки, связанные с произошедшими событиями, не рассматриваются.

Охваченные районы:

Харьковский : Дергачевское, Малоданиловское, Липецкое, Циркуновское общества

Купянский : Великобурлукская, Купянская, Дворичанская, Кондрашовская, Куриловская, Петропавловская, Шевченковская, Ольховатская

Чугуевский : Волчанская, Малиновская, Чугуевская, Печенежская, Новопокровская, Старосалтовская, Чкаловская

Изюмский : Изюмская, Первомайская, Боровская, Гороховатская, Подвысочанская, Подлиманская, Песко-Радьковская

Богодуховский : Золочевский поссовет

Каждый участник может получить 10800 гривен - по 3600 ежемесячно в течение трех месяцев. Помощь доступна максимум для четырех членов одного домохозяйства.

Чтобы подать заявку, необходимо подготовить документы: паспорт (или ID, вид), ИНН, банковские реквизиты (IBAN), справку ВПЛ (если недавно эвакуированы), а также подтверждение уязвимого статуса — по меньшей мере два документа. Можно использовать цифровые версии «Действие».

Организаторы призывают не представлять ложную информацию, ведь все данные проходят проверку. Программа денежной помощи в Харьковской области имеет целью поддержать тех, кто остался без защиты и средств к существованию.