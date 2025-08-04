Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области передаются с учетом текущих потребностей каждой семьи.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области стали частью гуманитарной поддержки, которую реализует организация ASB Ukraine в рамках текущего проекта помощи, сообщает Eleos-Ukraine, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице организации в Фейсбуке .

По инициативе ASB Ukraine оказывается экстренная помощь жителям прифронтовых населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий. Программа реализуется посредством финансирования Aktion Deutschland Hilft в партнерстве с Eleos-Ukraine. Его цель – обеспечение базовых потребностей граждан, находящихся в сложных обстоятельствах.

В Харьковской области помощь получают жители Дергачевской, Богодуховской общин, а также города Харькова. Местным жителям передают продуктовые и гигиенические наборы. Передача наборов сопровождается обратной связью от получателей, которые искренне благодарят за поддержку. Этот проект особенно важен для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме Харьковщины, помощь поступает и на Донеччину. Там она сосредоточена в Добропольской, Дружковской и Лиманской общинах. Однако именно в Харьковской области проект охватывает значительное количество внутренне перемещенных лиц, которым критически необходима такая форма поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области передаются с учетом текущих потребностей каждой семьи. Узнать больше о программе и условиях ее реализации можно по телефону горячей линии партнера.

К слову,на Харковщине также можно получить деньги.

Проект ориентируется на поддержку граждан с прифронтовых территорий, не получавших пособия от других структур в течение последних трех месяцев.

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