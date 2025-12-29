Безкоштовне житло для ВПО в Харкові передбачає контроль за дотриманням всіх умов проживання, що дозволяє людям почуватися захищеними та стабільними.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається переселенцям у форматі тимчасового проживання до 12 місяців за рахунок державного бюджету, повідомляє Politeka.

Програма створена для того, щоб сім’ї, окремі особи та люди, які втратили домівку через війну, могли відновити самостійність, почуватися безпечно та отримувати доступ до приміщень з усіма необхідними зручностями. Кожен переселенець може користуватися житлом незалежно від форми власності, маючи можливість самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство та підтримувати власний побут.

Особи, які користуються програмою, отримують також соціальну підтримку та допомогу у розвитку навичок для інтеграції у нове середовище. Проживання надають фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони повинні мати власні або орендовані приміщення, де переселенці можуть тимчасово мешкати.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові передбачає контроль за дотриманням всіх умов проживання, що дозволяє людям почуватися захищеними та стабільними, навіть якщо раніше їхній будинок чи квартира стали непридатними для життя через бойові дії. Програма гарантує базові умови для комфортного перебування, включаючи безпечні приміщення, чистоту, санітарні норми та можливість самостійного приготування їжі.

Крім фізичного розміщення, учасники програми отримують комплексну соціальну підтримку. Місцеві органи влади контролюють процес розподілу помешкань, соціальні служби надають консультації та супровід, допомагають у веденні господарства та інтеграції в громаду.

Для того, щоб скористатися програмою, громадянам необхідно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської або міської ради, або районній державній адміністрації. Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа, присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється контроль за розподілом житла та дотриманням всіх умов програми.

Завдяки цій системі переселенці отримують не лише тимчасовий дах над головою, а й можливість відновити повсякденне життя, почуватися у безпеці та отримувати необхідну підтримку для адаптації в нових умовах, що робить безкоштовне житло для ВПО в Харкові не лише житловою, а й соціальною програмою.

